Filistinliler։ ”Ermeniler arkadaşlarımız ve İsrail-Filistin çatışmaları Karabağ İftilası ile kıyaslamayın”

İsrayelahayer” (İsrail Ermenileri”) gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni, Petah Tikva şehrindeki “Nairi” Ermeni Birliği Vakfı Başkanı Artyom Çernamoryan, İsrail-Filistin çatışmalarına dair Türkiye’nin açıklamalarına ilişkin Ermenihaber.am’e konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları hem İsrail hem de Filistin’de çok olumsuz karşılandığını belirten Çernamoryan, ”Filistinliler Erdoğan’a hitaben ‘Ermeniler bizim arkadaşlarımız ve İsrail-Filistin çatışmaları Artsakh (Karabağ) İftilası ile kıyaslamayın. Türklerin destek çağrısına sıcak bakmıyoruz.’ dedi’ ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin bu mesajının çok açık olduğunu vurgulayan Ermeni gazeteci, bu bölgede hegemon devlet olarak Mısır’ın olduğunun altını çizdi.

Çernamoryan, ”Mısır, Türkiye’yi hiç bir zaman İsrail-Filistin çatışmalarına burnunu sokmaya izin vermez.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Doğu Küdüs’te sivil toplum kuruluşlarını finanse ettiğine ve bir çok binada Türk bayraklar görebildiğine dikkat çeken gazeteci, ”Gerçek şu ki, Filistinlilerin yaşadığı bu bölgede Türkiye sadece sivil toplum kuruluşları düzeyinde faaliyet gösterebiliyor.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/18/İsrail-Ermeni-Türkiye/208202