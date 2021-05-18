Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ve KGAÖ Genel Sekreteri telefonla görüştü

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan Kolektif Güvenlil Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas ile 17 Mayıs tarihinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin temel konusu Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliğiydi.

Grigoryan ayrıntılı biş şekilde olayın detaylarını sundu. Onun sözlerine göre Azerbaycan’ın talepleri ve istekleri tamamen asılsızdır.

Armen Grigoryan ile Stanislav Zas KGAÖ kapsamında bu sorunun hızlı ve tümüyle çözülmesine yönelik mekanizmaları ele aldılar.

KGAÖ Genel Sekreteri kendi yetkileri çerçevesinde bu meselenin barışçıl çözümünü destekleyeceğini ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI