Aliyev: Ermenistan’ın sınırdaki sorunu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne taşıması asılsız, çatışma yok

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır netleştirme süreciyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Devlet Başkanı Aliyev, iki ülke sınırında silahlı çatışmanın yaşanmadığı için Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) yaptığı başvurunun asılsız olduğunu belirtti. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Azerbaycan Devlet Başkanlığı Ofisi’nden RIA Novosti’ye yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı İlham Aliyev, Kazakistan Devlet Başkanı’na Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son olaylar hakkında bilgi verdi. Bu bağlamda, Azerbaycan Devlet Başkanı, sınır netleştirme sürecinin işlediğini, Ermeni tarafının bu sürece tepkinin yanlış olduğunu söyledi. Ermenistan’ın bu konuyu KGAÖ’ye taşıması, sorunu uluslararası hale getirme girişiminden başka bir şey değil ve tamamen asılsız, sınırda çatışma yaşanmadı, durum istikrarlı, görüşmeler devam ediyor” ifadesine yer verildi. Sputnik Türkiye