Paşinyan: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri Ermenistan’dan dışarı çıkmalı

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında meydana gelen gerginik konusunda açıklamalar yaparak sonraki adımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada Paşinyan müzakerelerin devam ettiğini ifade ederek müzakerelerin tek konusunun Azerbaycan ordusu askerlerinin Ermenistan sınırlarından dışarı çıkması olduğunu belirtti.

Nikol Paşinyan Azerbaycanlı askerlerin geri çekilmediği süreçte krizin devam edeceği ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemenliği, istikrarı, toprak bütünlüğü açısından tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Siyasi araçlarla bu sorun çözülmediği halde Ermenistan Başbakan Vekili Paşinyan askeri-siyasi mekanizmaların devreye gireceğini ifade ederek KGAÖ ve Rusya ile anlaşmaları kastettiğini de vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI