Medeniyetler şehri “Hatay yemekleri”

Ali Miraç Aşık

Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Hatay, tarihinde sayısız millete ev sahipliği yapmış. Hal böyle olunca da her medeniyetin kültüründen, örfünden, adetinden ve yemeklerinden nasibine düşeni almış. Hatay turumda fazlasıyla mekanı gezdiğim için lafı daha fazla uzatmadan, sizlere kısa kısa gözlemlerimden ve tavsiyelerimden bahsetmek istiyorum.

İşte medeniyetler şehri Hatay sofralarına özel lezzetlerin tadına bakmak isteyenler için gidilebilecek en gözde mekanlar…

İsmail Usta (Dönerci İsmail)

1971’de İskenderun sanayi bölgesinde seyyar arabada hizmet vermeye başlayan işletme, daha sonraları ikinci kuşaktan olan İsmail Usta ile bir dükkan haline dönmüş. Kaburga kıyması kullanılarak yapılan döner, lavaş ekmek içinde soğan, maydanoz ve domates eklenerek hazırlanıyor. Son olarak da kendi hazırladıkları sosa batırılarak servis ediliyor.

Dönerci Süleyman Usta

İskenderun’un sanayi bölgesinde yer alan bir diğer işletme olan Dönerci Süleyman Usta’da sadece tavuk döneri yapılıyor. 2007 yılında çırak olarak çalışmaya başlayan Süleyman Bey, yoluna artık usta olarak ve kendi adıyla devam ediyor. İskenderun usulü tavuk döner yemek isteyenler için ideal bir seçim olacağını söyleyebilirim.

Petek Pastanesi

İskenderun denince akla ilk gelen yerlerden birisi şüphesiz ki Petek Pastanesi’dir. 1942 yılından bu yana hizmet veren pastanede; baklava, künefe, kadayıf ve tüm tatlı çeşitlerinin yanında, lokum, dondurma, diyet ve yöresel ürünleri de bulabilirsiniz. Benim favorim ise Antep fıstıklı acıbademi ile künefesi oldu.

Kasap Nihat

Dededen kalan kasaplık mesleğini 8 yaşında devralan Nihat Usta, 22 yıldır bu işi yapıyor. İşini severek yapan ustanın ellerinden dana ve kuzu etini karıştırarak hazırladığı Hatay’a özel kağıt kebabını yemenizi tavsiye ederim. Kasap Nihat da yine Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan bir mekan.

Çınaraltı Künefe Yusuf Usta

Antakya’da bulunan Çınaraltı Künefe, orijinal Hatay künefesi yiyebileceğiniz nadir mekanlardan birisi. 1996 yılında Yusuf Usta tarafından açılan yeri, şu anda oğlu Fatih Bey işletiyor. Kömür ateşinde pişirilen künefe, inek peyniri ve tereyağı eşliğinde servis ediliyor. Tavsiye ederim dostlar.

Ulucami Köftecisi

Mehmet Usta’nın 1975 yılında başladığı köfte yapma işini şu anda aynı isimdeki torunu devam ettiriyor. Küçük bir dükkan olmasına karşın önündeki kalabalık ne kadar lezzetli köfteler yaptıklarının ispatı. Dana eti ile yapılıp, tereyağında pişirilen köfteler, lavaş ekmek içinde sos ve maydanoz ile birlikte sunuluyor.

Abdo Döner

1984 yılında kurulan Abdo Döner, Antakya halkı tarafından çok seviliyor. 3 şube ile hizmet veren işletmede gerçekten çok lezzetli döner yiyebilirsiniz. Dana etini yarısı kıyma, yarısı parça et olacak şekilde hazırlıyorlar. Bunu da yine bir Hatay klasiği olan lavaş ekmek içinde bol soğan, maydanoz ve sos eşliğinde servis ediyorlar.

Kasap Akil Usta’nın Yeri

Antakya’da mütevazı bir işletme olan Akil Usta’nın yeri, tepsi kebabı denince ilk tavsiye edilenler arasında yer alıyor. Yörenin en meşhur yemekleri taş fırında pişirilerek servis ediliyor. Tepsi kebabının yanında pirzola, kağıt kebabı, lahmacun ve et sote gibi daha birçok lezzeti deneyebilirsiniz.

Gümüş Kahvaltı Salonu

Gümüş Kahvaltı Salonu, Samandağ ilçesinin Vakıflı Köyü’nde yer alıyor. Türkiye’nin tek Ermeni köyü olarak bilinen köy, ilçeye 4 km uzaklıkta bulunuyor. Akdeniz’i tepeden gören mekanda eşsiz manzara eşliğinde bir kahvaltı yapabilirsiniz. Yöresel pek çok lezzetin bulunduğu kahvaltıda; falafel, mücver, katık, kesik süt kaymağı mutlaka denemenizi istediğim tatlar arasında yer alıyor.

Çökmez Balık Restaurant

Mikail Çökmez tarafından 1986 yılında açılan restoranı, şu anda oğlu Yusuf Bey işletiyor. Faaliyete geçtiği ilk yıllarda menülerinde yer alan kabuklu deniz mahsulleri nedeniyle çok eleştiri almışlar. Sundukları lezzet çeşidini her geçen gün artıran işletmede Samandağ’da bolca bulunan mavi yengeç başta olmak üzere; kalamar, karides, levrek havyarı ve birçok balık çeşidini yiyebilirsiniz. Meze olarak ise Hatay’ın meşhur humusunu ve babagannuşu mutlaka yemelisiniz.

Humusçu Nedim Usta

1920 yıllarından beri Antakya’da humus ve meze yapan mekan, şu anda Semir Usta tarafından işletiliyor. Humusun yanında bakla ezmesi, tarator, cevizli biber ve diğer mezelerin hepsi birbirinden lezzetli.

Affan Kahvesi

Tam bir tarih kokan Affan Kahvesi, 1913 yılından bu yana Antakya halkına hizmet sunuyor. Bir asırdan fazla zamandır ayakta olan tarihi binada kahve keyfi çıkarmanın yanında Haytalı da yiyebilirsiniz. Arap kültürünün bir parçası olan Haytalı muhallebi, gül şurubu ve dondurmanın bütünleşmesi ile ortaya çıkan bir lezzet.

Hürriyet Gazetesi