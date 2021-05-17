Los Angeles Yunan Film Festivali Avlaremoz Seçkileri

15. Los Angeles Yunan Film Festivali 10-30 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor. COVID-19 sebebiyle çevirimiçi gerçekleşecek film festivali Yunan sinemasının uzun, kısa metraj filmlerini, belgeselleri, animasyonları ve webinarlardan oluşuyor. Çevrimiçi olması sebebiyle tüm dünyaya ulaşmayı hedefleyen festival 60’tan fazla içeriğiyle Yunanistan dışında bulunan en büyük çevrimiçi film festivali olma özelliğini barındırıyor.

Sizin için filmleri inceleyip seçkimizi oluşturduk. Filmlere buradan ulaşabilirsiniz.

2 Miles From Home (Evden İki Mil Uzakta)

Bu yaratıcı belgesel, 1914-1923 dönemine odaklanırken Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a gelişiyle zirveye varıyor. 1914 senesi Jön-Türkler tarafından Karadeniz Rumları (Pontus / Pontus Rumları) soykırımının ikinci fazını başlattığı ve Pontusluların binlerce kurban verdiği zamandır. Bu belgeselde daha fakir, kökünden koparılmış, zorluklarla dolu hayatta kalanlar, onların torunları ve soykırım aktivistleri soykırım suçlarını anlatıyor.

2. Heroes of Salonika (Selanik’in Kahramanları)

Holokost sırasında Yunanistan’ın Selanik kentinde Yahudilerin başına gelen ve neredeyse bilinmeyen yıkıma ışık tutan etkileyici ve anıtsal bir film. Selanik cemaatinden Auschwitz imha kampından kurtulan son kişiler doğrudan kamera karşısına çıkıyor ve Balkanlar’daki en büyük Yahudi Sefarad topluluğunun hikayesini basit ve samimi bir şekilde anlatıyorlar. Soykırım’a daha az aşina olan Yahudi olmayan daha geniş bir izleyici kitlesine yönelik olan bu filmde ortaya çıkan her ne pahasına olursa olsun aile sadakati, inanç ve hayatta kalma ikilemleri anlatılıyor.

3. My Rembetika Blues

My Rembetika Blues, müziğin gücü ve bizi insan yapan şeyleri konu alan bir belgesel film.

4. The UnLost Homeland (KaybedilMEmiş Anavatan)

“The UnLost Homeland”, 1955’te İstanbul pogromunu yaşayan 12 Konstantinopolis Rumunun hikayesini anlatıyor. Modern tarihte barış zamanında meydana gelen bu büyüklükteki tek pogrom olarak biliniyor. İstanbul Rumları gerçekte kimdi? Bizans mirasını nasıl sürdürdüler? Konstantinopolis’in düşüşünden sonra 500 yıl boyunca dillerini, dinlerini ve kimliklerini sağlam tutmayı nasıl başardılar?

5. Passage to Europe (Avrupa’ya Geçiş)

Fotis Psycharis, 30 yıldır Atina’nın kalbindeki bir devlet ilkokulunda ilkokul öğretmeni olarak çalışıyor. Komşuluk nüfusunun çeşitliliğini yansıtan öğrencilerinin çoğu, genellikle Yunanistan’ı kaçınılmaz ama aynı zamanda yolculuklarında uygun bir durak olarak gören Afrika, eski SSCB, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya’dan gelen mülteci ve göçmen çocuklardır. Avrupa. Kültürel farklılıklar, ortak dil eksikliği, Ramazan, Bollywood, mezuniyet günü performans provalarında öğrenilen hayat dersleri, geleceğe yönelik umutlar ve korkular, hepsi 7 ülkeden gelen 17 öğrenciden oluşan bu sınıfın eşsiz gerçekliğini oluşturuyor.

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https://www.avlaremoz.com/2021/05/17/los-angeles-yunan-film-festivali-avlaremoz-seckileri/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-angeles-yunan-film-festivali-avlaremoz-seckileri&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-angeles-yunan-film-festivali-avlaremoz-seckileri