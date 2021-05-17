İran Ermenistan sınırlarının değiştirilmesine izin vermeyecek

İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu (İslamî Şûra Meclisi) Ulusal güvenlik ve dış ilişkiler komisyonu başkanı Mojtaba Zolnuri açıklamada bulunarak Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında yaşanan son gerginliğe değindi.

İran’lı yetkilisinin sözlerine göre bu konuda İran’ın tutumu nettir ve herhangi bir sınır değişkliği kabul etmiyorlar. Dolayısıyla Ermenistan arazisinden herhangi bir parçasının koparılması kabul edilemez ve İran asla buna izin vermeyecektir.

Zolnuri İran-Ermenistan devlet sınırının olduğu gibi kalması gerektiğini öne sürdü.

Her iki ülke ile de komşuluk ilişkilerinden bahsederek Mojtaba Zolnuri hem Ermenistan’ın, hem de Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI