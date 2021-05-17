Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile bir araya geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Ermenistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin 2’nci gününde Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan ile bir araya geldi.

Yerevan ile Erbil arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede Ermenistan ile Irak Kürt Bölgesi Yönetimi arasındaki doğrudan uçak seferlerinin başlamasına vurgu yapılırken, Yervan ile Erbil arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliği konusunda mutabakata varıldı.

Ermenistan’da yaşayan Kürtlerin durumunun ele alındığı görüşmede, IKBY’nin Ermeni toplumunun durumu da masaya yatırıldı.

Ermenistan ile IKBY arasında uçak seferlerinin önümüzdeki ay başlayacağının bildirildiği görüşmede, ikili ticari ilişkilerin başlaması ve vize alımında kolaylıkların sağlanmasına vurgu yapıldı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı’nın yanı sıra Ermenistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile ayrı ayrı görüşen Talabani, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını ele aldı.

Görüşmelerde, Ermenistan ile IKBY arasındaki ortak bir heyet kurulması ve Ermenistan’ın bazı alanlardaki tecrübesinin Kürdistan Bölgesi’ne aktarılması için çalışma yürütülmesi değerlendirildi.

Talabani, Ermenistan hükümetinin resmi daveti üzerine Yerevan’a gelmişti. Ziyarete, Planlama Bakanı Dara Reşid ve Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah da eşlik etti.

ERMENİ HABER AJANSI