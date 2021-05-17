Azınlık Vakıfları seçimleri: İstinaf’tan VGM’ye ret

Azınlık Vakıfları’nın yönetim kurullarını seçimle belirlemesine imkan veren yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmiş, yıllar sonra yerine atama yoluyla seçime imkan veren bir genelge yayınlanmıştı. Ankara 7. İdare Mahkemesi VGM’nin bu işlemlerini iptal etmişti. Karara karşı İstinaf Mahkemesi’ne başvuran VGM’ye mahkemeden ret kararı geldi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2013 yılında azınlık vakıflarının yönetim kurullarını seçim yoluyla oluşturmalarına imkan veren yönetmeliği, daha iyisinin yapılacağı gerekçesiyle iptal etmişti.

Ancak aradan geçen sekiz yıllık sürede yeni yönetmelik yayınlanmadığı için azınlık vakıfları yönetim kurullarını seçemiyorlardı. Oluşan mağduriyet birçok defa hükümet yetkililerine iletilmişti.

VGM iki yıl kadar önce azınlık vakıflarına ölen ya da ayrılmak isteyen yönetim kurulu üyelerinin yerine “atama” yoluyla yeni üye getirme imkanı veren bir genelge de yayınlamış, bu genelge de eleştirilere neden olmuştu.

Her iki genelge için avukatlar Sebuh Aslangil ve Setrak Davuthan tarafından müvekkilleri adına Ankara’da iptal davası açılmıştı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi Mart ayında önemli bir karar aldı ve VGM’nin işlemlerini hükümsüz kıldı.

Böylece azınlık vakıflarının seçim yapabilmelerini önü açıldı. VGM ise Ankara 7. İdare Mahkemesi kararına karşı İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması istemini de reddetti.

Agos