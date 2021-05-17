102. Rus askeri üssünün askerleri, Ermenistan’ın Syunik idari bölgesinde

Ermenistan’ın Gümri şehrinde bulunan 102. Rus askeri üssünün askerleri, son günlerde Azerbaycan’ın provokasyonlarına ve tacizine maruz kalan Syunik idari bölgesine gönderildi.

Syunik’te çok sayıda askeri güçün yerleştirildiğini vurgulayan Rus askerlerdnen biri, bütün bu gelişmelerden halkın tedirgin olduğunu, ancak kendilerinin, herhangi bir olumsuz olaya izin vermeyeceklerini vurguladı.

Ermeni halkının barış istediğini gördüklerini dile getiren askerler, Goris’te halk tarafından çok iyi karşılandıklarını, her konuda vatandaşlardan yardım aldıklarını da söyledi.

Hatırlanacağı üzere, 12 Mayıs tarihinde Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait bir grup asker, Ermenistan’ın devlet sınırını ihlal ederek yerleşim yerlerine doğru ilerlemişti. Tamamen yasadışı olarak bulundukları bölgeden çekilmeyi reddetmeleri durumunda Azerbaycan’lı askerlere esir alınma veya etkisiz hale getirilme perspektifi bekliyor.

ERMENİ HABER AJANSI