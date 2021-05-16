Son dakika… Elitler çetesi çökertildi! Ünlü isimleri şoka uğratan hırsızlık…

ATAKAN IRMAK

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul’da çok sayıda tanınmış ismin evini mesken tutan 8 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. 2 aylık süre zarfında 14 ayrı adrese dadanan çete, Fener Rum Patriği II. Bartholomeos, Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Kanatlı(500 bin dolarlık ziynet), Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar, oyuncu Eda Erol, Ersel Makine Yönetim Kurulu Üyesi Ersel Gülbeyaz (200 bin liralık ziynet), Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvard Danzikyan ve iş adamı Burhanettin Yıldız (1 milyon 280 bin liralık döviz ve altın) gibi pek çok kişinin evine girerek milyonlarca lira hırsızlık yaptı.

İstanbul’da cemiyet hayatı ve iş dünyasından birçok ismin lüks evlerine dadanan hırsızlık şebekesi çökertildi. Emniyet güçlerine, bir şebekenin profesyonel şekilde hazırlanarak lüks villa ve evlere girdiği, bu kişilerin sadece hırsızlık sırasında kullandığı numaraları bildiği şeklinde ihbar yapıldı. İhbarların ardından lüks villa ve sitelerden hırsızlık yapıldığına dair birçok vatandaş da şikayete gelince harekete geçen emniyet güçleri ihbarcıdan aldığı telefon numaraları hakkında dinleme kararı aldırdı. Hırsızlık şebekesi, kendi aralarında yaptığı konuşmalarda eyleme geçeceği evlerden bahsedince emniyet güçleri hırsızlardan önce tedbir alarak çeteye suçüstü yaptı. Çetenin 2 aylık süre zarfında 14 ayrı adreste hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İLK EYLEMLERİ RUM PATRİĞİNİN EVİNE GİRMEK OLDU

Emniyet güçlerine yapılan ilk hırsızlık ihbarı Rum Patriği II. Bartholomeos’un (Dimitris Arhondonis) hizmetlisi tarafından yapıldı. Eleniça Sarıyanopulo polis merkezinde alınan ifadesinde, kendisinin bahse konu ikametin temizlikçisi olduğunu ve ikamette yaşadığını, Dimitri Bartholomeos’un ara ara gelip bu evde kaldığını belirtti. Sarıyanopulo, komşularında otururken ikametten duydukları gürültü sonrası ikamete gittiğinde ikametin odasının camının kırılmış olduğunu, ışıklarının açık olduğunu gördüğünü ancak çalınan herhangi bir şeylerinin olmadığını anlattı.

ÇALDIKLARI PLAKALARLA SOYGUNA GİTTİLER

Hırsızlık şebekesi polislere yakalanmamak için yüzlerine maske ellerine eldiven takarken birde çaldıkları araç plakalarıyla kameralardan iz bırakmamaya gayret gösterdi. Büşra C., isimli vatandaşın emniyet güçlerine gelerek aracının iki plakasının da çalındığının ihbarını yapması üzerine araştırma yapan polisler plakaları da bu şebekenin çaldığını tespit etti. İkinci olarak Ersel Ağır Makine Sanayi Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ersel Gülbeyaz’ın Tuzla’da bulunan ikametin, hedef olarak seçen şebeke girdikleri evden yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşya çalarak kayıplara karıştı.

İŞ KADINININ EVİNDEN 500 BİN DOLARLIK HIRSIZLIK

Şebekenin hedefleri arasında Eskişehir merkezli bisküvi devi Eti Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve daha önce vergi rekortmeni olan Aydan Kanatlı’nın evi de bulunuyordu. Akşam saatlerinde çalışanı Elif B., ile film izleyen iş kadını gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için gittiği yatak odasını dağınık bir vaziyette görünce hırsız girdiğini fark ederek polisleri aradı. Emniyet güçlerinin gelmesiyle evde yapılan aramada Kanatlı’ya ait lüks saat ve ziynet eşyaların çalındığı ortalama zararın 500 bin dolar civarında olduğu belirlendi.

EDA EROL VE BAYRAKTARLAR DA HEDEFTE

Lüks evleri hedef haline getiren şebeke Türkiye’nin ilk AVM’si Ataköy Galeria ve ilk marinası Ataköy Marina projelerini hayata geçiren Bayraktar Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Hüseyin Bayraktar ve oyuncu Eda Erol’un da evlerine girmeye çalıştılar ancak fark edilince olay yerinden uzaklaştılar. Eda Erol evde bulunduğu sırada dışarıdan ses gelmesi üzerine yaptığı kontrolde yüzleri maskeli soyguncuları fark edince durumu polislere haber verdi. Hüseyin Bayraktar ise oturduğu villanın tel örgülü duvarına hırsızların tırmandığını fark edince polisi arayarak yardım istedi. Bayraktar’ın evine girmek isteyen hırsızlar, ilk teşebbüslerinden bir hafta sonra da aynı teşebbüste bulundu ancak Bayraktar yine hırsızları fark etmesi üzerine bu olay teşebbüs aşamasında kaldı.

Sabah Gazetesi