Papa’dan Gazze çağrısı: Silah gürültüsüne son verin

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Pazar ayininde İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaşın son bulması için taraflara çağrı yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsrail ile Gazze’deki silahlı örgütler arasında yaşanan savaşın son bulması çağrısı yaptı. Pazar ayini için Vatikan’da toplananlara seslenen Papa Francis, “Sükunet çağrısı yapıyorum ve sorumluları, silah gürültüsüne son verin barış yolunu seçmeye çağırıyorum” dedi.

ÇAĞRI

Francis, “Çok sayıda masum insan öldü, aralarında çocuklar da var. Bu, korkunç. Kabul edilemez. Onların ölümleri, insanların gelecek inşa etmek yerine onu yok etme isteğinin göstergesidir. Kendime şunu soruyorum: Bu nefret ve intikam nereye varacak?” diye konuştu.

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