Gerilimin nedeni Ermenistan’ın saldırganlık politikası

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Azerbaycanlı Siyaset Bilimci Ceyhun Ahmedli Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ahmedli, yaşanan gerilimin temel nedeninin Ermenistan’ın 30 yıldır Azerbaycan’a yürüttüğü saldırı politikası olduğunu belirtti.

Azerbaycanlı Siyaset Bilimci Ceyhun Ahmedli Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Azerbaycan sınırlarını yeniden tesis ediyor!”

Ankarabaku.com’un haberine göre Azerbaycanlı Siyaset Bilimci Ceyhun Ahmedli Azerbaycan ve Ermenistan sınırında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Eğer Ermeni işgali olmasaydı bugün sınırda bu tür olaylar yaşanmazdı. Azerbaycan’ın bir santim topraktan dahi ödün vermek niyetinde değil. Uluslararası hukuk tarafından tanınan sınırlarımızı eski haline getirmek için sınır belirleme çalışmaları yapıyoruz. Ama dünya şunu iyi bilmeli: Ermeni tarafının ve onları destekleyen bazı yabancı çevrelerin mantıksız gürültüsü bizi caydıramaz. 44 günlük savaşta bazı ülkelerin asılsız açıklamalarına da şahit olduk, bize karşı sürekli bir iftira kampanyası vardı, davamızı lekelemek istediler. Ama hiçbir şey başaramadılar. Şimdi de aynısı olacak. Azerbaycan, ‘Büyük Vatan Savaşı’ndaki görkemli zaferinin devamı olarak Ermenistan ile devlet sınırını yeniden tesis ediyor ve edecek te. Azerbaycan’ın yarattığı yeni gerçekliği başta Ermenistan olmak üzere tüm dünya kabul etmeli. Ülkemize karşı çirkin kampanyalar her zaman olduğu gibi başarısızlığa mahkumdur” ifadelerini kullandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/gerilimin-nedeni-ermenistanin-saldirganlik-politikasi-1539700.html