Fatima’nın Bakiresini “gören” çocuklar için üç “peygamberlik sırrı” nelerdir? Kültür eğlence

Hiranur Kalkan

100 yıl önce, üç çocuk çoban, mütevazı Portekiz kasabalarının adını sonsuza kadar dünyanın her yerinden Katolikler için önemli bir hac yeri haline getirecek bir mucizeye tanık olduklarını iddia etti.

Genç hayalperestler, Meryem Ana’nın – ya da Fatima’nın Meryem Ana’nın, ortaya çıkması gereken kasabanın onuruna – onlara emanet edildiğini söyledi. Kehanetler şeklinde üç sır Six Vision’a.

Geçtiğimiz Mayıs ayında yüz binlerce insan, grip salgını nedeniyle 10 yaşında ölen Jacinta ve Francisco Marto’nun kanonlaşmasını kutlamak için bir araya geldi.

Üçüncüsü, Lucia dos Santos, rahibe oldu ve 2005’te öldü (güzelleşme sürecinde).

Marto Kardeşler, Katolik din tarihindeki ilk çocuklardı. Şehit olmadan aziz ilan ettiler.Mayıs ayında düzenlenen törene dünyanın her yerinden vatandaşlar katıldı. Fotoğraf: Getty Images

Katolik Kilisesi şehit edilmeden önce ilk kez iki çocuğu kutsal ilan etmişti. Fotoğraf: Getty Images

Kutsal Francisco Marto ve Jacinta Marto’yu azizler olarak ilan ediyor ve biliyoruz.Papa Francis, geçen Mayıs ayında çocuklar için yapılan kanonizasyon töreninde söyledi.

Bu törenin bir parçası olarak, Papa, Meryem Ana’nın ortaya çıkması gereken yere dikilmiş olan Görünüşler Kilisesi’nin tüm halkları arasında uyum için mum ışığında bir gece çağırdı. Çocuk hesabı.

Kilisenin çok değer verdiği ve içinde bazı çelişkiler bulunan bir “mucize”.

“Üç sır” nedir?

13 Mayıs 1917’de 9 yaşındaki Francisco Marto ve 7 yaşındaki kız kardeşi Jacinta, Meryem Ana’yı ilk kez gördüklerini iddia ederek onu kişisel olarak tanımladılar. “Güneş gibi parlıyordu ve muazzam güzelliğe sahip.”.

Kuzenleri Lucia onlarla birlikteydi ve birkaç yıl sonra Bakire’nin onlara söylediği ve çocukların sözde “buluşma” dan bir ay sonra açıkladığı üç kehaneti yazarak anlatan oydu.

Lucia, Francisco ve Jacinta Marto (soldan sağa) Mayıs 1917’de Meryem Ana’yı gördüklerini bildirdi. Fotoğraf: AFP

Jacinta Marto (solda) ve Lucia dos Santos (sağda) 1917’de. İkincisi rahibe oldu ve yıllar sonra “peygamberlik sırlarını” ortaya çıkardı. Fotoğraf: Fatima tapınağının resmi web sitesi

İlk ikisi tespit edildi Ağustos 1941’de.

Yazılara göre olaylar, sürülerini otlatırken Cova da Iria denilen şehirde bir yerde meydana geldi.

İlkini açıklayın Korkunç bir cehennem görüntüsü İnsan ruhlarının ve iblislerin olduğu “yeraltındaymış gibi görünen büyük bir ateş denizi” ile.

Metin şöyle diyor: “Şeytanlar, korkunç ve iğrenç çirkin ve bilinmeyen hayvan biçimleriyle ayırt ediliyordu, ancak şeffaf ve siyahtılar.”

Ayrıca Bakire’nin onları cennete götürmeye söz verdiğini de doğruladı.

İkincisi, I.Dünya Savaşı’nın sonunun bir tahmini olarak yorumlanıyor ve II.Dünya Savaşı, Pius XI papalığının hükümdarlığı sırasında başladı..

Fatima önemli bir Katolik hac bölgesi haline geldi. Fotoğraf: Getty Images

Bizim Leydimiz, dos Santos’un yazdığına göre, “Savaş sona erecek, ancak Tanrı’ya hakaret etmeyi bırakmazlarsa, Pius XI döneminde daha da kötü bir savaş çıkacak” diyordu.

“Tanrı dünyayı cezalandıracak Savaş sırasında işledikleri suçlar, açlık, Kilise ve Kutsal Papa’ya zulüm ”diye devam ediyor.

Ancak ikinci kehanetinde Meryem Ana, Rusya’nın “kutsamasından” da “bahsetti” ve şöyle dedi:İsteklerim dinlenirse Rusya dönecek barış getirecekler; Aksi takdirde, hatalarını tüm dünyaya yayacak ve Kilise’ye karşı savaşları ve zulmü teşvik edecektir. “

Lucia dos Santos, üçüncü sırrı 1957’de Vatikan’a verdiği bir zarfta sakladı. Papa II. John Paul bunu Mayıs 2000’de yayınladı.

Francisco ve Jacinta, sırasıyla 1919 ve 1920’de İspanyol gribi salgınlarından öldüler. Fotoğraf: Çevre Koruma Dairesi

Tarif “Sol elinde ateş kılıcı olan” bir melek kefaret ister Güçlü ses. Papa ve bazı din adamları dağa tırmandılar ve askerlerin kurşun ve oklarıyla öldürüldüler.

Haçın kollarının altında iki melek vardı. Her birinin içinde şehitlerin kanını topladığı bir cam testi vardır. “

Bakire’nin üçüncü ve son sözde görüntüsü, 70.000 kişinin tanık olduğu “güneş mucizesi” olan 13 Ekim 1917’de meydana geldi.

Vatikan onlar hakkında ne diyor?

Papa Francis’in selefi XVI.Benedict’e göre, Üç Gizem’de tanımlanan vizyonlar ” Değişim güçlerini doğru yönde seferber edin. “

Ancak, “genel bir vahiy” olarak tanımladığı bir metin olan İncil ile eşdeğer değildir.

O, Fatima’nın vizyonları ‘Özel açıklamalar’, Yazdı. Amacı, Mesih’in öğretilerine göre “tam olarak yaşamanıza yardım etmektir”.

Rahmetli Papa II. John Paul, 13 Mayıs 1981’de Türklerin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Meryem Ana’nın ilahi müdahalesi sayesinde kurtarıldığını ve üçüncü sırrın saldırıyı önceden haber verdiğini söyledi.

John Paul II mermiyi Fatima’ya bağışladı. Bugün hala Fatima Meryem Ana heykelinin tacını süslüyor.

John Paul II, 13 Mayıs 1981’de bir suikast girişiminin kurbanı oldu. Fotoğraf: Huw Evans Resim Ajansı

Mayıs 2000’de II. John Paul, Marto kardeşleri yenmek için Fatima’yı ziyaret etti. Fotoğraf: Raphael Gillard / Gamma

Kısa süre sonra halefi Joseph Ratzinger şunları yazdı:

“Büyük bir sır açığa çıkmadı. Geleceğin perdesi boyanmamıştı. Son Yüzyıl Şehitleri Kilisesi’nin sembolik bir dille anlatılan ve deşifre edilmesi zor bir sahne ile temsil edildiğini görüyoruz.

Tanrı’nın Annesinin sıkıntılı ve büyük sıkıntılı bir dönemde Hıristiyanlığa ve insanlığa iletmek istediği şey bu muydu? Yeni milenyumun başında bizim için yararlı mı? Derin bir şefkat atmosferinde büyüyen çocuklar için iç dünya projeksiyonlarıAma aynı zamanda çağlarını tehdit eden trajedilerden rahatsız mı?

* Bu makale ilk olarak Mayıs 2017’de yayınlandı ve Fatima’nın çocuklarının Bakire Meryem’in sözde son görünümünün yüzüncü yıldönümünü kutlamak için güncellendi. (BEN)