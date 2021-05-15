Türk Yahudi Toplumu’nun Ramazan Bayramı Mesajına Antisemit Yanıtlar – Serdar Korucu

SERDAR KORUCU

Türk Yahudi Toplumu’nun 12 Mayıs’taki Ramazan Bayramı mesajına sosyal medyadan çok sayıda yanıt geldi. Twitter’daki paylaşıma gelen destek mesajlarının yanı sıra antisemit içerikli yanıtlar da veren oldu.

Türk Yahudi Toplumu, Ramazan Bayramı’nın arife günü olan 12 Mayıs’ta sosyal medya platformu Twitter üzerinden mesaj paylaştı. Mesajda, “Tüm Türkiye’mizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlarız. Bayramın tüm Dünya’mız için sağlık, huzur ve barışa vesile olmasını dileriz” ifadelerine yer verildi.

Tüm Türkiye’mizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını kutlarız.



Bayramın tüm Dünya’mız için sağlık, huzur ve barışa vesile olmasını dileriz. pic.twitter.com/yMO2eLWl8S — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) May 12, 2021

Türk Yahudi Toplumu’nun mesajına yönelik Twitter’dan pek çok destek mesajı gelse de, antisemit içerikli yanıtlar da vardı.

https://www.avlaremoz.com/2021/05/15/turk-yahudi-toplumunun-ramazan-bayrami-mesajina-antisemit-yanitlar-serdar-korucu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turk-yahudi-toplumunun-ramazan-bayrami-mesajina-antisemit-yanitlar-serdar-korucu&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=turk-yahudi-toplumunun-ramazan-bayrami-mesajina-antisemit-yanitlar-serdar-korucu