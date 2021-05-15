Süryani alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Süryani alfabesi kaç harf?

Arami alfabesinden esinlenerek son halini alan Süryani alfabesi, M.Ö 2. yüzyıl itibari ile kullanılamaya başlanmıştır. İbrani alfabesi ve Arap alfabesi ile bağlantılı olan Süryani alfabesinin ayrıca Fenike alfabesi ile yakından ilişkisi bulunur. Hristiyan dünyasında ayrı bir öneme sahip olan Süryani dili ve edebiyatı özellikle Ortadoğu’nun kültürel dokusunu oluşturmaktadır. Peki, Süryani alfabesi nedir, özellikleri nelerdir? Süryani alfabesi kaç harf? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

Süryani alfabesinin bilinen en eski ve klasik türüne Esṭrangelā (ܐܣܛܪܢܓܠܐ) adı verilmektedir. Süryanice 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Orta Süryanice, Klasik Süryanice ve Modern Süryanicedir. Çeşitli çevirilerin yapıldığı bu dil, şimdilerde Nesturi ve Ortadoğu misyonerlerinin çabası ile Hristiyanlığın yayılmış olduğu Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerindeki kiliselerde ayin dili olarak kullanılmaktadır. Süryanice olarak anılan bu dili yazılı hale getirmek için Süryani alfabesi kullanılmaktadır. İşte Süryani alfabesi hakkında merak edilen tüm sorularınızın yanıtları…

SÜRYANİ ALFABESİNİ TÜRKLER KULLANDI MI?

Geçmişten günümüze Türkler; Uygur alfabesi, Köktürk alfabesi ve Kiril alfabesi gibi birçok alfabe kullanmışlardır. Süryani alfabesi de Türklerin sınırlı zaman diliminde kullandığı alfabeler arasında yer almaktadır. Yapılan bazı araştırmalar sonucu Kırgızistan’ın Çin’le bağlantılı bazı bölgelerinde 13. ve 14. yüzyıllardan kalma Türkçe mezar taşlarına rastlanılmıştır. Bu mezar taşları Süryani alfabesi ile yazılmıştır.

SÜRYANİ ALFABESİ HANGİ BÖLGEDE KULLANILIR?

Süryani alfabesi köken açısından Urfa Bölgesinde yaşayan halkın ana dili olduğu bilinmektedir. I ve II. yüzyıllarda meydana gelen misyonerlik faaliyetleri üzerine İpek yolu güzergahında önemli bir ticaret merkezi olması nedeniyle Urfa Hristiyan hakimiyetine girmiştir tam da bu noktada Süryanice Hristiyanlar açısından Grekçe’den sonra oldukça önemli bir dil konumuna erişmiştir. “Süryani alfabesi nerde kullanılır?” sorusuna verebileceğimiz diğer bir yanıt ise Mardin’dir.

Süryani alfabesi sağdan sola doğru yazılmıştır. Bu harflerin büyük bir kısmı bir kelimeye bağlanmışçasına el yazısı şeklinde yazılmaktadır. Harfler arasında büyük-küçük harf ayrımı olmamakla birlikte, bazı harfler kelime içinde anlam kazanması için biçimleri değişmektedir. Dilerseniz aşağıda yer alan Süryani alfabesi harflerini yakından inceleyebilirsiniz;

SÜRYANİ ALFABESİ ÖZELLİKLERİ

Süryani alfabesi sağdan sola yazılabileceği gibi aynı zamanda yukarıdan aşağıya doğru da yazılmaktadır.

Süryani alfabesi kaç harf sorusuna verilebilecek yanıt ise; 6’sı yumuşak ve sert olmak üzere ( b, d, g, f, k, t )çift telaffuzlu olarak 22 sessiz harften oluşmaktadır.

Bu alfabe Arapçadaki gibi bitiştirilerek yazılır, ancak baştaki, ortadaki ve sondaki biçimleri birbirinden farklıdır.

Yine Arapçada olduğu gibi Süryani alfabesi, harflerin altına ya da üzerine nokta ve çizgi gibi semboller konularak yazılmaktadır.

Süryanicede kelimeler üç sessiz harfin yan yana gelmesi ile yazılmaktadır.

Süryani klasik, modern ve orta Süryanice olmak üzere 3 başlık altında toplanmaktadır.

https://www.sabah.com.tr/egitim/2021/05/15/suryani-alfabesi-nedir-ozellikleri-nelerdir-suryani-alfabesi-kac-harf-e1