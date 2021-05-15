Ihlara Vadisi, bayramda turistlere kaldı

Kapadokya’nın incisi’ olarak adlandırılan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi, Ramazan Bayramı’nda kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı. Bölgeyi, 24 Mart’tan beri yaklaşık 35 bin Ukraynalı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi’ne 394 basamaklı merdivenle iniliyor. Ramazan Bayramı’n da ise Ihlara Vadisi, turistlere kaldı. Turistler kiliseleri ziyaret edip, 14 kilometre yürüyüş yaptı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Kapadokya Havalimanı’na haftada iki kez olmak üzere direkt uçuşlar yapılmasıyla birlikte 24 Mart’tan beri bölgeyi, yaklaşık 35 bin Ukraynalı turistin ziyaret ettiği belirtildi.

Ukraynalı turistlere rehberlik eden Hüseyin Girgin, ”Bu yıl Ukrayna’dan direkt uçuşların olmasıyla önce Kapadokya’nın Göreme ile Avanos bölgesini geziyoruz. Daha sonra yeşil tur olan Ihlara Vadisi’ne geliyoruz. Gayet temiz ve korunaklı olarak günümüze kadar kalan bir vadi. Aksaray protokolü gerçekten buraya çok özen gösteriyor. Gelen Ukraynalı misafirlerimiz burayı çok harika ve kendilerini farklı bir gezegende gibi hissediyorlar. Vadiyi tanrının ayrı bir yarattığı yer olarak görüyorlar. Çünkü Kapadokya bölgesini dünyada bu şekil görüyorlar. Tekrar buraya geleceğiz. Çünkü balon turları kapalı olduğu için uçamadıkları ve yürüyerek gezdiklerini ve bir dahaki gelişlerinde Kapadokya bölgesini havadan balonla görecekleri söylüyorlar. Misafirlerimiz buradan gayet memnun bir şekilde ülkelerini döneceklerini aktardılar” dedi.

Azerbaycan uyruklu rehber Gulmira Verimli ise, ”Ukrayna’dan gelen bir grupla Ihlara Vadisi’ni geziyoruz. Kapadokya bölgesini ilk kez gelmişler ve çok hoşlarına gitti. Buradaki doğa ve kiliselerden çok etkilinmişler. Ihlara Vadisi’nin doğal güzelliği karşısında çok şaşırdılar” dedi.

Sputnik Türkiye