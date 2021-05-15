Ayasofya’dan etkilenip Müslüman oldu

Ayasofya’nın 87 yıl sonra ibadete açılmasından etkilenen Ukraynalı 82 yaşındaki Yevheniya Babenko, Ayasofya’da düzenlenen törenle Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu. Babenko, “İçimi bir huzur kapladı” dedi

Ukrayna’daki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Türkiye’de bulunan kızının yanına yerleşen 82 yaşındaki Yevheniya Babenko, Ayasofya’dan ve Türklerin kendisine gösterdiği sevgi, saygı ve hürmetten etkilenerek Müslüman oldu. 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Ramazan Bayramı’nın arife gününde Müslümanlığa geçiş törenine ev sahipliği yaptı. Ukrayna’nın Donetsk şehrinde 7 yıl önce yaşanan iç savaştan dolayı yaşadığı şehri terk edip Türk eşi ve torunuyla İstanbul’da ikamet eden kızı Viktoriya Kaya’nın yanında yaşamaya başlayan Yevheniya Babenko (82), Müslüman olmaya karar verdi. Kızı Viktoriya Kaya ve torunu Melisa Kaya ile birlikte Ayasofya’ya giden Yevheniye Babenko için ihtida töreni düzenlendi. Ayasofya Müezzini İbrahim Çoban’ın İslamiyet hakkında bilgi aktarmasının ardından Babenko, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

‘İÇİMİ HUZUR KAPLADI’

Dünyanın gözbebeği Ayasofya’nın 87 yıl sonra cami olarak ibadete açılmasından çok etkilendiğini belirten Ukraynalı Yevheniya Babenko, daha önce İslamiyet’i seçen kızının yaşadığı hayattan ve Türkler’in kendisine gösterdiği sevgi, saygı ve hürmetten dolayı İslam’a bakışının çok olumlu yönde değiştiğini ifade etti. Babenko, “Yıllarca Donetsk’te yaşadım. 7 yıl önce Rusya yanlıları ile Ukrayna yanlıları arasında çatışmalar yaşandı. Kızım İstanbul’da yaşadığı için patlama seslerinin eve kadar gelmesi üzerine yaşadığım şehri terk edip İstanbul’da yaşamaya başladım. Hayatımın son yıllarında İslam’a karşı kalbimde bir sevgi oluştu. Ayasofya’nın camiye çevrilerek ibadete açılması beni çok etkiledi” dedi.

Sabah Gazetesi