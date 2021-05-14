Yunan soykırımı üzerine kuruldu

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Durukan Hacioglu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun açık sözlü oğlu Jair, Türkiye’nin Hamas’a verdiği desteğe öfkesini dile getirerek, ülkenin Yunan Hristiyan soykırımı temelinde kurulduğunu iddia etti.

Yükledi Twitter’da harita Yüzyıllardır günümüz Türkiye’sinde Müslüman ve Hıristiyanların karışımını tasvir ediyor.

Turkey is founded upon a genocide of Greek Christians! pic.twitter.com/Iul6ayQqnQ — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 13, 2021

Türk botlarına yönelik bir başka tweet’te ise “Anadolu’nun yerlisi değilsin. Orta Asya’dan geldin ve yerli Yunan Hristiyan nüfusa karşı soykırım yaptın” dedi.

“İstanbul gerçekten Konstantinopolis, sen onu kaçak işgal ettin” dedi.

“Ermenilere karşı da bir soykırım yaptınız,” diyen Yere Netanyahu, Türkiye’nin de Kuzey Kıbrıs, Suriye ve Kürdistan’ı işgal ettiğine işaret etti.

To all the Turkish bots that follow me here – quick history lesson. You are not native to Anatolia, you came from Central Asia and did a genocide to the local Greek Christian population. Istanbul is actually Constantinople and you illegally occupied it. You also did a genocide >> — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) May 13, 2021

Bu, Yer Netanyahu’nun sosyal medyada Türkiye’ye karşı ilk kez sert bir dil kullanması değil.

Erdoğan, Netanyahu’dan oğluna “kulağını açmasını” istedi

Mart 2019’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bizans İmparatorluğu’nun bir parçasıyken şehrin eski adını İstanbul Konstantinopolis olarak adlandırdığı için babasını ceza olarak “oğlunun kulağını bükmeye” çağırdı.

Erdoğan, Netanyahu’nun veya oğlunun adının izinden gitmesi halinde “İsrail’in eğitebileceği başka yollar” olduğunu söyledi.

Siyasi bir etkinlikte bu yorumlar, Yir Netanyahu birkaç gün sonra, babası ile Erdoğan arasında bir kamusal alanda Twitter üzerinden Türk liderle buluştu.

“İstanbul’un gerçekten Konstantinopolis adında bir şehir olduğunu ona hatırlatacağım! Bizans İmparatorluğu’nun başkenti ve geleneksel Hıristiyanlığın merkezi [sic] Türk işgalinden bin yıl önce! Genç olan Netanyahu tweet attı.

Erdoğan’ın babasını Filistinli çocukları “katleden” bir “tiran” olarak patlatmasının ardından Türk lidere Twitter hırsızlığı geldi.

Türkiye ve İsrail’in gergin ilişkileri var ve kendisini Filistin davasının savunucusu olarak gören Erdoğan, İsrail politikalarının sert bir eleştirmeni. İki lider geçmişte Gazze ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Bu haftanın başlarında Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e uluslararası toplumun Filistin karşıtı davranışlara karşı “İsrail’e güçlü ve önleyici bir ders vermesi” gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Çarşamba günü Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’ndeki şiddetin tırmanışını gerekçe göstererek sözlerini dile getirdi.

1949’da İsrail’i tanıyan ilk Müslüman çoğunluk ülke olan Türkiye, 2010’da İsrail ile bağlarını kopardı.

Türklere ait Mawi Marmara gemisinde 10 Filistin yanlısı Türk aktivist İsrail komandoları tarafından öldürüldükten sonra, İsrail’in yıl boyunca Gazze kuşatmasını kırmaya çalıştı.

İsrail’in işgal altındaki Gazze Şeridi’ni kuşatması, İsrail’in bölgeye hava, kara ve deniz kuşatması uyguladığı Haziran 2007’den beri yürürlükte.

https://www.teknolojibulteni.tv/yunan-soykirimi-uzerine-kuruldu/