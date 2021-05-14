Şalom gazetesinin internet sitesi hacklendi

Kendisini “İBDA-Siber Cephesi” olarak tanımlayan bir grup Türkiye’de yayın yapan tek Yahudi gazetesi Şalom’un internet sitesini hackledi. Siteyi hızla eski haline getiren gazete yönetimi saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Necip Fazıl Kısakürek’in Bizim Şarkımız şiirindeki “Sapan taşlarının yanında füze, Başka alemlerle farkımız bizim!” dizelerinin paylaşıldığı görselde “Filistin özgür ve bağımsız olana dek eylemlerimiz sürecek!” ifadelerine de yer verildi.

Şalom Gazetesinin Genen Yayın Yönetmeni İvo Molinas Agos’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Perşembe akşamı 21.00 civarında kendisini Filistin yanlısı bir grup olarak gösteren bir odak tarafından internet sitemiz saldırıya uğramış ve ‘hacklenmiştir’. Bu sabah savcılığa suç duyurusunda bulunarak suçluların bulunmasını talep ettik. Ortadoğu’daki olayların Şalom’la ne gibi bir bağlantısı olduğunu anlamamakla birlikte yapılan bu siber saldırının cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Bu süreç içinde devletimizin gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz”

1947 yılında gazeteci Avram Leyon tarafından kurulan Şalom Türkiye Yahudileri’nin tek gazetesi. Türkçe yayın yapan Şalom, Türkiye Yahudileri’nin anadili olan Sefarad dilinde sayfalara ve eklere de yer veriyor.

Agos