Putin ve Paşinyan Telefonla Ateşkesi Görüştü

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin gözlemlenmek zorunda olduğunu söyledi.

Görüşmenin Ermenistan’ın talebi üzerine yapıldığı ifade ediliyor. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun kendi topraklarına girdiği iddiasında bulunarak bu konuda bir soruşturma başlattı. Ermenistan ayrıca Azeri askerlerine müdahale ederek ilerleyişi ve sınır ihlalini durdurduğunu öne sürdü.

Azerbaycan tarafıysa bu iddiaları reddediyor ve kendisinin sınır bölgesindeki güvenliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunduğunu ifade ediyor.

Telefon görüşmesinde Paşinyan’ın Putin’e Azerbaycan’ın ihlalleri konusunda Kolektif Güvenlik Anlaşması Organizasyonu’na başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Kremlin Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada, Paşinyan’ın yapıcı bir diyalog ve işbirliğiyle sorunların çözümü yönünde görüşlerini belirttiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Rusya’nın Bakü ve Erivan’la yakın ilişkilere ve arabuluculuk konusunda faaliyetlerine devam edeceğine dikkat çekildi.

VOA