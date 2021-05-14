Peskov: Paşinyan, Putin’den Sünik bölgesindeki durum konusunda yardım talep etmedi

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs’ta Azerbaycan ordusunun Sünik bölgesinin sınır kesimlerinden birinde ‘sınırların netleştirilmesi için’ birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti. Paşinyan da, Putin’le bugün yaptığı telefon görüşmesinde dün Sünik bölgesindeki durumla ilgili istişarelerin başlatılması için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne (KGAÖ) resmi olarak başvurulması talimatı verdiğini söylemişti.

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, “Hayır, Paşinyan yardım talep etmedi. Elbette Ermeni tarafı sınırdaki durumla ilgili endişelerini dile getirdi. Devlet Başkanı Putin de endişelerini paylaştı. Putin, üçlü anlaşmaların tüm hükümlerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Her şeyden önce de, ateşkesin sağlanmasıyla ilgili hüküm” ifadelerini kullandı.

‘Medvedçuk, Rusya’yla ilişkilerin normalleşmesini savunan bir siyasetçi’

Peskov, Ukrayna’da vatan hainliğiyle suçlananPartisi Siyasi Konseyi Başkanı Viktor Medvedçuk’un Rusya’yla normalleşmeden yana olduğunu düşündüklerini söyledi.

Peskov, “Ukrayna’daki gelişmeleri izliyoruz. Olaylara hiçbir şekilde müdahale etmeyi planlamıyoruz ancak rekabet gücü yüksek siyasi güçlerden kurtulmak için bir siyasi cadı avı ve temizlik yapılmadığından emin olmak istiyoruz” dedi.

Peskov, Putin’e göre Medvedçuk’un çok sayıda Ukraynalı siyasetçinin aksine Rusya ile karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkilerin normalleştirilmesini savunan Ukraynalı siyasetçilerden biri olduğunu kaydetti.

‘Hindistan’a yardım ediyoruz’

Peskov, Rusya’nın koronavirüs nedeniyle zorlu bir durumda bulunan Hindistan’a birçok ülke gibi yardım eli uzattığını söyleyerek iki ülkenin özel müttefiklik ilişkileri kapsamında sürekli temas halinde olduğunun altını çizdi.

‘Bireysel silahlanma düzenlemelerine yönelik çalışmalar sürecek’

Peskov, Tataristan’daki silahlı okul saldırısı sonrası yeniden gündeme gelen bireysel silahlanma ile ilgili yeni düzenlemelere ilişkin çalışmaların süreceğini kaydetti.

Öneri niteliğindeki tedbirlerin Putin’e sunulduğunu ve Devlet Başkanı’nın bunları onaylayarak daha fazla çalışma yapılması talimatı verdiğini anımsatan Peskov, bu doğrultuda çalışmalara devam edileceğini belirtti.

Peskov, Putin’in bugün Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı yapacağını ekledi.

Sputnik Türkiye