Nikol Paşinyan resmen KGAÖ’ye başvurdu

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan’ın devlet sınırlarını ihlal edip yaklaşık 3.5 km içeri sızıldığı olayıyla ilgili Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Güvenlik Konseyi Başkanlığını yapan Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmoni’ye resmi başvuru yaptı.

KGAÖ üye ülkelerinin tutumunu belirlemek ve gereken tedbir mekanizmalarını uygulamak için yapılan başvuru aynı zamanda KGAÖ diğer devletlerinin liderlerine de gönderildi.

Başvuru 15 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan Kolektif Güvenliği Sözleşmesinin 2’inci Maddesi çerçevesinde yapıldı.

ERMENİ HABER AJANSI