Kanada Parlamentosu Milletvekili: Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü savunmalıyız

Kanada Parlamentosu Milletvekili Michael Chong Ermenistan devlet sınırında yaşanan olaylardan dolayı endişeli olduğunu dile getirdi.
Kendi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Chong Kanada devletinin Ermenistan Cumhuriyetitoprak bütünlüğü meselesinin gündeme getirmesi gerektiğini ifade etti.
Yaptığı paylaşımda Kanada Parlamentosu Milletvekili şu ifadelere yer verdi:
“Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a girdiğine dair haberlerden endişeliyim. Silah ihracatına izin veren ve böylece Dağlık Karabağ’da güç dengesini bozan Trudeau Hükümeti Ermenistan toprak bütünlüğü meselesini gündeme getirmeli.”
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