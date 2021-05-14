Ermensitan ve Rusya Dışişleri Bakanları bir telefon görüşmesi yaptı

13 Mayıs tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın görevini yerine getiren Ara Ayvazyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın basın servisinden edinen bilgiye göre taraflar, Azerbaycan tarafının tacizi sonucunda Ermenistan devlet sınırında oluşan durumu ve gerginliğin azalmasına yönelik adımları konuştu.

Ara Ayvazyan, Azerbaycan tarafının provokasyonlarının ve bunun sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemen topraklarına karşı tacizlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasıyla ilgili birtakım konular da ele aldı.

ERMENİ HABER AJANSI