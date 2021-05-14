Ermenistan’ın İran Büyükelçisi, Mohsen Bahravand ile Syunik’teki durumu konuştu

Ermenistan’ın İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Artashes Tumanyan, 13 Mayıs tarihinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mohsen Baharvand ile bir araya geldi.

12 Mayıs’ta Ermenistan–Azerbaycan sınırında Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan provokasyon hakkında ayrıntılı bilgi sunan Ermeni Büyükelçi, Ermenistan’ın egemen topraklarına karşı bu tür tacizlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Taraflar, bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit eden etkenlerin yok edilmesi gerektiğini ve bu konuda ikili işbirliğinin önemini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI