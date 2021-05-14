Ermenistan Grekoromen güreş gençlik takımı Avrupa Şamiyonasına 9 sporcuyla katılacak

Ermenistan Güreş Federasyonu tarafından akarılan bilgilere göre Ermenistan Grekoroman güreş gençlik takımı 9 sporcuyla Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak.
Katılanlar arasında Aşot Mkhitaryan (55kg), Tigran Minasyan (60kg), Hrachya Poghosyan (63kg), Gurgen Aleksanyan (67kg), Malkhas Amoyan (72kg), Samvel Grigoryan (77kg), Gagik Hakobyan (82kg), Gevorg Tadevosyan (87kg), Albert Yeghikyan (97kg) ve David Ovasapyan (130kg) yer alıyorlar.
Avrupa Güreş Şampiyonası 17-25 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenecek.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/14/Ermenistan-Grekoromen-güreş-Avrupa-Şamiyonası/208008
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