Dışişleri: ABD’nin raporu objektiflikten uzak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç Türkiye’de Müslüman olmayan azınlıkların haklarının kısıtlandığı belirtilen dini özgürlükler raporu için “Objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır” dedi. DUVAR – Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’na tepki gösterdi. Raporun Türkiye ile ilgili bölümüne ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap veren sözcü Bilgiç, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun ülkemize ilişkin bölümü objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır. Türkiye, her zaman farklı dini inançlara sahip bireylerin barış ve uyum içinde yaşadığı bir toplumsal yapıya sahip olmuştur. Ülkemiz tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar atmaktadır. Nitekim, 2 Mart 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı’nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verilmiştir. Ülkemizin tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesi tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi. Rapordu, Türkiye’de Müslüman olmayan azınlıkların haklarının kısıtlandığı belirtildi ve Alevilere yönelik ırkçı saldırılara yer verildi. (DHA) Gazete Duvar