‘Aris Nalcı – Bu hafta köşemi Zahrad’a bıraktım…

Ermenice şiirin üstadını doğum gününde tekrardan analım…
Bu hafta doğum günüydü Zahrad’In. Bu vesileyle belki de birçoğunuzun ilk kez tanışacağı bu Ermenice şiirin üstadını doğum gününde tekrardan analım. Onun şiirlerini en güzel çeviren Ohannes Şaşkal’ın dediği gibi “Ermenice bilenler arasında çevirinin tercih edilmesi ya da onun orijinal metnin önüne geçmesi, hiç bir zaman arzuladığım/arzulayacağım bir şey değildir ve olmadı.”
Dolayısı ile siz bu tadı Ermenice’den alamayacak olan okuyucularıma gelsin…
TEST
- Eski ekâbirden kaç kişi kaldık
a) iki kişi kaldık
b) dört kişi kaldık
c) sade yüz kişi kaldık
d) ya da kalmadı kimse
- Sahilinden geçecek olursanız Kumkapı’nın
a) leziz bir balık yemeyi düşlersiniz
b) deniz üstünde yürüyüp gitmek istersiniz Adalar’a
c) yaşam ne çabuk geçti diye düşünürsünüz
d) hatırlarsınız beş lira borcunuz olduğunu Agop’a
3.Ününüz semtten semte yayıldığında
a) kaldırımdan gitmek varken sokağın tam ortasından yürürsünüz
b) bir saat geç uyanırsınız sabahları
c) bilirsiniz neresidir dünyanın merkezi
d) bilmezsiniz neresidir dünyanın merkezi
İşte böyle
Ününüz semtten semte yayıldığında
Sahilinden geçecek olsanız Kumkapı’nın
Düşünün
Eski ekâbirden kaç kişi kaldık
ZAHRAD
Çeviri: Ohannes ŞAŞKAL
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