‘Aris Nalcı – Bu hafta köşemi Zahrad’a bıraktım…

Ermenice şiirin üstadını doğum gününde tekrardan analım…

Bu hafta doğum günüydü Zahrad’In. Bu vesileyle belki de birçoğunuzun ilk kez tanışacağı bu Ermenice şiirin üstadını doğum gününde tekrardan analım. Onun şiirlerini en güzel çeviren Ohannes Şaşkal’ın dediği gibi “Ermenice bilenler arasında çevirinin tercih edilmesi ya da onun orijinal metnin önüne geçmesi, hiç bir zaman arzuladığım/arzulayacağım bir şey değildir ve olmadı.”

Dolayısı ile siz bu tadı Ermenice’den alamayacak olan okuyucularıma gelsin…

TEST

Eski ekâbirden kaç kişi kaldık

a) iki kişi kaldık

b) dört kişi kaldık

c) sade yüz kişi kaldık

d) ya da kalmadı kimse

Sahilinden geçecek olursanız Kumkapı’nın

a) leziz bir balık yemeyi düşlersiniz

b) deniz üstünde yürüyüp gitmek istersiniz Adalar’a

c) yaşam ne çabuk geçti diye düşünürsünüz

d) hatırlarsınız beş lira borcunuz olduğunu Agop’a

3.Ününüz semtten semte yayıldığında

a) kaldırımdan gitmek varken sokağın tam ortasından yürürsünüz

b) bir saat geç uyanırsınız sabahları

c) bilirsiniz neresidir dünyanın merkezi

d) bilmezsiniz neresidir dünyanın merkezi

İşte böyle

Ününüz semtten semte yayıldığında

Sahilinden geçecek olsanız Kumkapı’nın

Düşünün

Eski ekâbirden kaç kişi kaldık

ZAHRAD

Çeviri: Ohannes ŞAŞKAL

Artı Gerçek