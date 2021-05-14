Ara Ayvazyan ile KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan, 13 Mayıs’ta KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Ayvazyan, 12 Mayıs’ta Ermenistan sınırında meydana gelen son olaydan sonraki süreç ve gelişmelerle ilgili Zas’a bilgi verdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi’nden bir yetkili, Ara Ayvazyan’ın, Azerbaycan’ın KGAÖ üyesi Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemenlik alanına taciz girişimini kabul edilemez bulduğunu belirterek, bunun bölgesel güvenliğe ve istikrara ciddi bir tehdit olduğunu söylediğini aktardı.

Kaynağa göre, taraflar Toplu Güvenlik Antlaşması hükümlerinin ve bu gibi durumlarda KGAÖ tüzüğü tarafından öngörülen imkânların uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ERMENİ HABER AJANSI