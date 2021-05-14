87 yıl sonra bir ilk: Ayasofya’da kılınan bayram namazı Yunanistan’ı rahatsız etti

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı. Yıllar sonra yaşanan bu durum Yunanistan’ı rahatsız etti. Ülke basınında yer verilen haberlerde, binlerce Müslüman’ın bayram namazı için Ayasofya’ya akın ettiği belirtilerek, yıllar sonra bir ilk yaşandığı kaydedildi.

Ayasofya, 86 yılın ardından kılınan cuma namazıyla geçen yıl tekrar cami olarak ibadete açılmıştı. Atina yönetimi, “Alınan bu kararla Ayasofya’nın evrensel konumu ve dünya insanlık mirası karakteri hiçe sayılmaktadır” açıklamasını yapmış, Birleşmiş Milletler’e Ayasofya Camii’ne yeniden müze statüsünün verilmesi için çağrıda bulunulmuştu.

Ayasofya Camii’nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı, caminin içi ve çevresinde vatandaşların katılımıyla eda edildi. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

YUNAN GAZETESİ: AYASOFYA’YA AKIN ETTİLER

Yunanistan gazetesi Hellas Journal, Ayasofya’da ortaya çıkan tablodan rahatsız oldu.”87 yıl sonra Ayasofya’da bayram: Binlerce Müslüman namaz kılmak için akın etti” başlıklı haberde, namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın katıldığı bildirildi.

Cami içinde namaz kılan cemaatin fotoğrafına yer verilen haberde, Ayasofya’ya “Allah’tan başka ilah yoktur” anlamına gelen “La ilahe illallah” yazılı mahyanın asıldığı anımsatıldı.

Öte yandan, söz konusu camideki bayram namazının yıllar sonra bir ilk olduğu kaydedildi.

https://www.yenisafak.com/dunya/87-yil-sonra-bir-ilk-ayasofyada-kilinan-bayram-namazi-yunanistani-rahatsiz-etti-3623222