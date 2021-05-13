Twitter, Ümit Özdağ’ın Garo Paylan hakkındaki tehdit paylaşımını sildi

Gelişmeyi hukukçu Yaman Akdeniz duyurdu. Akdeniz’in paylaşımına göre Twitter Ümit Özdağ’ın Garo Paylan’a yönelik tehdit içeren paylaşımını yapılan şikayetler sonrası kendi kurallarına aykırı buldu ve sildi.

Garo Paylan, 24 Nisan’da Twitter’da yaptığı paylaşımda, “106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz” dedi.

Paylaşımı alıntılayan Ümit Özdağ “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadelerini kullandı.

Paylan ve İHD, bu tehdit içeren paylaşım sonrası suç duyurusunda bulundu birçok kullanıcı da Özdağ’ın tehdit içeren paylaşımını Twitter’a şikayet etti.

Bilişim hukuku alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Prof. Dr. Yaman Akdeniz bugünkü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Milletvekili Ümit Özdağ’ın Milletvekili Garo Paylan’a Talat Paşa göndermeli yazdığı tehdit tweetini, Twitter şikayetler sonrasında kendi kurallarına aykırı buldu ve Özdağ’ın tweetini sildirdi.” dedi.

Akdeniz ilgili tweetin silindiği bir görseli de paylaştı.

Agos