Haber alınamayan Diril’in köyündeki kiliseye saldırı

Beytüşşebap’ta Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Hurmüz Diril’in köyü Kovankaya’daki kiliseye saldırı gerçekleştirildi.

Ahmet KANBAL

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya (Meeri) köyünde bulunan Marta Şimoni Kilisesi’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kilisede bulunan heykeller yere atılırken, tespihler dışarı atılı halde bulundu. Yine hastaların şifa bulması dileğiyle asılan kumaşlar kiliseden çıkarılarak bir yamaçtan atılırken, kilisenin haçı da araziye atılmış bir şekilde bulundu.

KÖYE DÖNDÜKTEN SONRA…

Olay, Kovankaya köyünde 8 Ocak 2020’de kaybolan Hurmüz ve Şimoni Diril çiftçinin çocuklarının henüz bulunamayan Hürmüz Diril’e dair bir iz bulma umuduyla köye dönmelerinin ardından yaşandı. Mezopotamya Ajansı’nın (MA) ulaştığı aile fertlerinden Gülcan Diril Üzümcü, yaklaşık 3 hafta önce aileyle köye gittiklerini belirtti. 20 Mart 2020 günü annesi Şimoni Diril’in cenazesini kendi imkanlarıyla bulduklarını hatırlatan Diril, benzer bir akıbetin yaşanmış olma düşüncesiyle babalarını aramaya devam ettiklerini söyledi.

ASKERİ BİRİM

Tekrar aramak, bir iz bulmak ve anne babalarının bağ ve bahçelerine sahip çıkmak amacıyla köye döndüklerini dile getiren Diril, “9 Mayıs 2021 günü öğle saatlerinde içlerinde asker olup olmadığını bilmiyoruz ama 8 kişilik bir güvenlik personelini gördük. İçlerinde asker var mıydı bilmiyorum ama yanımıza gelirler diye tahmin ettik. Karakolu aradık, böyle bir birim olduğunu söyledik. Karakolun bilgisi varmış” ifadesini kullandı.

BAŞKA KİMSE GELMEMİŞTİ

Söz konusu kişilerin ne zaman ayrıldıklarını bilmediğini ancak 11 Mayıs günü tesadüfen kilisede hastaların şifa bulması amacıyla asılan kumaşların bir yamaçtan atılmış halde olduğunu gördüklerini söyleyen Diril, “Daha sonra gittiğimizde kilisedeki dua tespihleri dışarı atılmış, heykeller dere kenarına atılmış, haç yakılmış olarak gördük. Güvenlik personeli geldikten sonra oldu, onlardan başka kimse gelmemişti o zamana kadar” diye konuştu.

NEDEN YAPILDI?

Olayın İsrail’in Filistinlilere dönük saldırılarının olduğu bir döneme denk gelmesinin dikkat çektiğini belirten Diril, “Tam Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı kınanırken, öfkeler henüz dinmemişken, Kilisemizin içi boşaltılmış altüst edilmişti. Bunu yapan kişilerin olaydan iki gün önce köyde gördüğünüz güvenlik personeli olduğundan şüphe ediyoruz. Babamız Hurmüz Diril’den günlerdir, aylardır haber alamıyoruz. Henüz tamamlanmamış bir soruşturma, aydınlanmamış bir cinayet varken, böylesi bir saldırıyı neresinden tutsanız elinizde kalır. İçinde saygısızlık, içinde empatisizlik, içinde hoşgörüsüzlük, en önemlisi içinde sevgisizlik barındıran bir hareket bu. Bunu temsil ettikleri devlet adına mı yaptılar? Her defasında hoşgörü dini İslamiyet adına mı yaptılar? Milliyetçilik duygularını mı ödüllendiriyorlar? Her defasında semavi din olarak kabul ettikleri Hristiyanlık inancı değerlerini onların değerlendirmesine bırakıp, bizler için neyin kutsal olup olmayacağını onlara mı sormak durumundayız” sorularını yöneltti.

Kaybedilen babalarının aramayı sürdürdüklerini, bu nedenle bölgede kendilerine bir zarar gelmesini istemediklerini kaydeden Diril, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu. (Şırnak/MA)

Evrensel Gazetesi