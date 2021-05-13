Eski Genelkumay Başkanı: “Ermenistan devlet sınırını ihlal edenleri esir alabiliriz”

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin eski Genelkurmay Başkanı Movses Hakobyan, Syunik idari bölgesinde Ermenistan’ın devlet sınırına karşı Azerbaycan’ın başlattığı taciz eylemlerine değinerek, “Hasım devlet sınırımızı ihlal ettiğinde onları esir alma hakkımız doğuyor” yorumunu yaptı.

Hasmın her zaman da ilerleme teşebbüslerinde bulunacağını vurgulayan Hakobyan, “Bu konuda elimde fazla bilgi yok, ancak Ermenistan devlet sınırını geçmişlerse esir alına hakkımız var”şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan silahlı kuvvetleri, 12 Mayıs tarihinde Ermenistan’ın Syunik idari bölgesinin devlet sınırını ihlal ederek yerleşim yerlerine doğru ilerlemişti. Ermenitan Başbakanı görevini yerine getiren Nikol Paşinyan, bu vesileyle Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantısı düzenledi.

ERMENİ HABER AJANSI