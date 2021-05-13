Deniz Yücel’e Ermeni Soykırımı yazısı için 2 yıla kadar hapis istemi

Almanya’da yaşayan, Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin şüpheli Yücel hakkında, 2016’da Ermeni Soykırımı ve Kürt sorunu ile ilgili yazıları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

İddianamede, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” suçundan kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istendiği de belirtildi.

Bakanlığın izin vermesi üzerine Yücel hakkında, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ERMENİ HABER AJANSI