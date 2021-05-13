“Avrupa Birliği”, Syunik’le ilgili somut adımlar atacak: Litvanya dışişleri Bakanı

Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis ile bir araya geldi.

Görüşme hakkında “Facebook” üzerinden bir paylaşım yapan Mirzoyan, “İkili ilişkilerin ele alınmasının yanısıra, önceki gün Azerbaycan tarafından Ermenistan sınırına yapılan taciz hakkında Bakana bilgi sundum. Cevap olarak ise Landsbergis, oluşan durum vesilesiyle endişelerini dile getirerek Avrupa Birliği’nin, bu yönde somut adımlar atacağından emin olduğunu vurguladı” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan’ın başkanlığındaki heyet, 11 Mayıs tarihinde resmi ziyaret için Litvanya’ya gitti. Ziyaret gündeminde, en üst düzey siyasi isimlerle birtakım görüşmeler var.

ERMENİ HABER AJANSI