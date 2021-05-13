ABD’nin dini özgürlükler raporunda Türkiye’ye geniş yer verildi

ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’nin azınlıkların ibadethane açmalarının zorlaştığı hükümetin gayrimüslim azınlıkların liderliğini, idari yapılarını tanımadığı belirtildi.

ABD 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nu açıklayan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dünyanın farklı bölgelerinde İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik düşmanlığının arttığını söyledi. Raporun Türkiye bölümünde ise, hükümetin azınlıklar başta olmak üzere çeşitli inanç gruplarına ilişkin politikaları değerlendirildi.

Sputnik’te yer alan haberde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tanıtıldığı raporda, “Protestan cemaatlerinin Türk vatandaşı olmayan liderlerinin giriş yasaklarının ve sınır dışı edilmelerinin hızlandığı bildirildi” ifadelerine yer verildi. Raporda, azınlıkların ibadethane açmalarının zorlaştığı belirtilerek, hükümetin “gayrimüslim azınlıkların liderliğini veya idari yapılarını tanımadığı” belirtildi.

Hükümetin azınlık okullarına yeterli fon sağlamadığı da belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Hükümet, İslam’ı öğreten kamu, özel ve dini okullara fon sağlamaya devam etti. Ancak Lozan Antlaşması kapsamında tanınan azınlık okulları için, Türk edebiyatı gibi Türkçe öğretilen derslerin maaşlarını ödemesi dışında herhangi bir destekte bulunmadı. Azınlık cemaatler, tüm masraflarını, kilise vakıfları ve mezunları dahil olmak üzere bağışlarla finanse etti.”

Raporda ayrıca, Alevilere yönelik ırkçı saldırılara yer verilerek, Sivas’ta gerçekleşen Madımak katliamı anlatıldı ve Dersim’de yaşayan Alevi nüfusun yerlerinden edilmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, konuyla ilgili kimi aileler tarafından yasal yollara başvurulan zorunlu din dersleri hatırlatılarak, eğitim sisteminde ve ibadet etme konularında sıkıntılar yaşadıkları belirtildi.

Ayasofya ve Kariye’nin camiye çevrilmelerine de değinilen raporda, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un da konuyla ilgili, “Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi dünya genelindeki milyonlarca Hıristiyan’ı hayal kırıklığına uğratacak” şeklindeki açıklamasına yer verildi. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi