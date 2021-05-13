ABD ‘dini özgürlükler’ raporu: Türkiye, gayrimüslim azınlığın haklarını kısıtlamaya devam etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılında ülkelerde dini özgürlükler alanındaki uygulamaları değerlendirdiği raporunda Türkiye’nin azınlıklar politikasını eleştirdi.

Raporun Türkiye bölümünde “Ankara’nın gayrimüslim azınlığın haklarını kısıtlamaya devam ettiği” ifade edildi.

ABD’nin Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu (USCIRF) 2020 yılı raporunda “Hükümet, dini azınlık gruplarının din adamlarını eğitme çabalarını kısıtlamaya devam etti ve Rum Ortodoks Heybeliada Ruhban Okulu kapalı kaldı” denildi.

Raporda, “Dini azınlıklar, ibadethaneleri açmakta veya işletmekte, hükümetin daha önce topraklarına el koyduğu kiliselerin arazi ve mülkiyet ihtilaflarını ve yasal zorluklarını çözmekte; dini vakıflar için yönetim kurulu seçimlerinin yapılmasında ve okullarda zorunlu din derslerinden muafiyet elde etmek gibi konularda zorluklar yaşadığı” kaydedildi.

“Din adamlarını eğitme çabaları kısıtlandı”

Türkiyenin “Azınlık grupların din adamlarını eğitme çabalarını kısıtlamaya devam ettiği” kaydedilen raporda, “Ekümenik Patrik Bartholomeos’u dünyadaki yaklaşık 300 milyon Ortodoks Hıristiyan’ın lideri olarak tanınmamaya devam ederken, Rum Ortodoks Heybeliada Ruhban Okulu kapalı kaldı.” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin Ekümenik Patrik’in yalnızca ülkedeki Rum Ortodoks azınlık nüfusunun dini lideri olduğu yönündeki duruşunun sürdüğü hatırlatılan raporda, “Hükümet, Ekümenik Patrikliğin Kutsal Sinod’unda sadece Türk vatandaşlarının oy kullanmasına veya patrik seçilmesine izin vermeye devam etti. Ancak, hükümetin bir sonraki patrik olmaya uygun aday havuzunu genişletmeyi amaçlayan 2011 geçici çözümünün koşulları altında Yunan Ortodoks metropolitlerine vatandaşlık verme uygulamasına devam etti.” denildi.

“Azınlık liderliği tüzel kişilik olarak tanınmadı”

Ankara’nın gayrimüslim azınlıkların liderliğini tüzel kişilik olarak tanımadığına işaret edilen raporda, “Hükümet, Ermeni Apostolik Patrikliği, İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi (Konstantinopolis Ekümenik Patrikliği) ve Hahambaşlığı gibi gayrimüslim azınlıkların liderliğini veya idari yapılarını tüzel kişilikler olarak tanımadı ve onları mülk satın alamaz veya sahiplenemez hale getirdi.” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca Dışişleri Bakanı ve diğer üst düzey ABD’li yetkililerin Türk hükümetini Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına izin vermeye ve ülkedeki tüm topluluklardan din adamlarının eğitilmesine çağırdıkları hatırlatıldı.

Euronews