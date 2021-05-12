Soykırım ve savaş suçlusu Karadziç müebbet hapis cezasını İngiltere’de çekecek

Burak Ortahamamcilar

Soykırım ve savaş suçlularından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp lider Radovan Karadziç İngiltere’de bir cezaevine nakledilecek.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması’ndan (IRMCT) çarşamba günü yapılan açıklamada, Karadziç’in cezasını çekmek üzere İngiltere’ye sevk edileceği duyuruldu.

Cezasını Hollanda’da çeken Karadziç’in karardan haberdar edileceği ifade edilen açıklamada, sevkinin de İngiltere ile iş birliğinde en güvenli şekilde yapılacağı vurgulandı.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise, “Karadziç soykırımdan suçlu bulunan az sayıdaki kişiden biri. İngiltere’nin bu iğrenç suçlar karşısında 30 yıldır adalet arayışını desteklemesinden dolayı gurur duymalıyız” açıklamasında bulundu.

‘Savaş ve soykırım” suçundan müebbet hapse mahkum edildi

Lahey’deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016’da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Karadzic, karara itiraz ederek yeniden yargılanmayı talep etmişti.

2019’da sonuçlanan temyiz davasında ise eski Sırp liderin cezası müebbet hapse çevrilmişti.

Bosna Hersek’teki savaşta Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımı da olmak üzere 1992 ile 1995 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.

Radovan Karadzic kimdir?

Karadağ sınırları içinde kalan Petnijca beldesinde 19 Haziran 1945’te doğan Radovan Karadzic, Saraybosna Üniversitesinde psikoloji eğitimi aldıktan sonra bir süre şehrin en büyük hastanesi konumundaki Kosevo’da çalıştı.

Bosna Hersek’te 1989’da kurulan Sırp Demokrat Partisinin (SDS) kurucularından olan Karadzic, Bosna’daki savaşın patlak vermesinden hemen önce ilan edilen Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) de ilk başkanı oldu.

Savaşta Sırpların yaptığı soykırım, katliam, etnik temizlik ve tecavüz başta olmak üzere birçok suçtan sorumlu tutulan Karadzic hakkında 1995’te yakalama kararı çıkarıldı.

Uzun yıllar Dragan David Dabic kimliğiyle Sırbistan’da yaşayan Karadzic, 2008’de Belgrad’da tutuklanarak yargılanmak üzere Lahey’e götürüldü.

Euronews