Aliyev ve eşinden Şuşa paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın kültür başkenti ilan edilen Şuşa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Çift, ziyaretten görüntüleri Mihriban Aliyeva’nın Twitter hesabından paylaştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ‘Harıbülbül Müzik Festivali’ne katılmak üzere Şuşa’ya gitti. Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda Aliyev, “Azerbaycan halkı bu kadim Azerbaycan topraklarında sonsuza kadar yaşayacak” İfadelerini kullandı. Əziz bacılar və qardaşlar!

Böyük qürurla sizə bildirirəm ki, bu gün əlamətdar gündür. https://t.co/iCCbbnDoj6 pic.twitter.com/FlWZUTz0bO — Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) May 12, 2021 Ocak ayında yaptığı bir açıklamada Şuşa’yı Azerbaycan’ın kültür başkenti ilan edeceğini duyuran Aliyev, 7 Mayıs’ta konuyla ilgili kararnameyi imzalayarak kenti resmen kültür başkenti yapmıştı. Aliyev’in imzaladığı kararnamede, “Şuşa’da kamu yönetiminin ve yasal denetimin daha da iyileştirilmesi, yalnızca şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın yenilenmesine ve korunmasına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda kentin sürekli gelişimi için gereken koşulları yaratacak” ifadeleri yer almıştı. Azerbaycan ordusu, Şuşa kentini 8 Kasım 2020’de Ermenistan güçlerinden geri almıştı. Sputnik Türkiye