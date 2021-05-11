Üniversitede ‘sözde soykırım’ ödevine itiraz: Çeşitli etnik gruplardan arkadaşlarımız var

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Ege Üniversitesi’nde ‘Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler’ başlığıyla verilen ödeve öğrenciler tepki gösterdi.

Serkan Alansalan

ANKARA – Ege Üniversitesi’nde görevli öğretim görevlisi Vahip Dursun, tüm üniversitelerde zorunlu olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersi kapsamında Ermeni Soykırımı’na ilişkin bir ödev verdi.

Felsefe Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersi kapsamındaki ödevin bahar dönemi vize sınavı yerine geçeceğini ifade eden Dursun, ödevin konusunu da ‘Sözde Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler’ olarak belirledi.

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ: ÖDEV YANLI BİR DİLLE VERİLDİ

‘Sözde Ermeni Soykırımı’ ifadeleriyle doğrudan yargı belirtilerek verildiğini belirttikleri ödeve tepki gösteren dersi alan öğrenciler, öğretim görevlisi Dursun’a mail atarak ödevin konusunun değiştirilmesini talep etti. Ödevin “yanlı bir dille” verildiğini belirten öğrencilerin öğretim görevlisine gönderdiği mailde şu ifadeler yer aldı:

“Birinci sınıf öğrencileri olarak vize ödevi yerine geçecek araştırma ödevinin sıcak siyasette hâlâ tartışılan bir konu olması ve ödevin yanlı bir dille verilmesi sebebiyle objektif bir ödev olmadığını, ayrıca dili dolayısıyla nesnel bir ödev yapamayacağımızı düşünüyoruz. Fakültemizde ve bölümümüzde çeşitli etnik gruplardan arkadaşlarımız olduğu gibi biz bu ödev dilinin bizi birbirimize ötekileştirdiğini düşünmekteyiz.“

https://www.gazeteduvar.com.tr/universitede-sozde-soykirim-odevine-itiraz-cesitli-etnik-gruplardan-arkadaslarimiz-var-haber-1521995