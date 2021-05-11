Lavrov: “Esirlerin iadesi ve mayın haritaları sorunu ön koşulsuz çözülmelidir”

Çalışma ziyareti için Azerbaycan’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan’lı mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardınıdan düzenlenen basın toplantısında Artsakh Savaşı’ndan sonra meydana gelen insani sorunların çözümüne değindi.

Rusya’nın, Dağlık Karabağ’daki mayınlı bölgeler haritasının Ermenistan tarafından Azerbaycan’a verilmesinin, esir takasının ve Karabağ’la ilgili diğer insani sorunların çözümünün hızlandırılacağını beklediğini dile getiren Lavrov, “Tüm insancıl meselelerin mümkün olduğu kadar çabuk ve ön koşulsuz çözülmesinden yanayız. Bu, hem şehitlerin naaşlarının iadesini, hem izsiz kaybolanların aranmasını, hem savaş esirlerinin iadesini ve savaşın sonuçlarıyla ilgili diğer sorunların çözümünü içeriyor” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere Rusya Dışişleri Bakanı, Azerbaycan’dan önce Ermenistan’ı da ziyaret etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI