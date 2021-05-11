Karabağ Ombudsmanı: “Azerbaycan’ın işlediği suçları cezasız kalmayacak

Artsakh (Dağlık Karabağ) Ombudsmanı Gegham Stepanyan, Azerbaycan’ın işlediği ve işlemekte olduğu suçların cezasız kalamayacağını ifade etti. Azerbaycan’ın, kendi vandal politikasına devam ettiğini söyleyen Stepanyan, Bakü’nün işgali altında bulunan Artsakh topraklarındaki Ermeni mezarlıklarından mezar taşlarının yol inşaati için kullanıldığını hatırlattı.

Ermeni mezarlıkların yok edilmesinin, Azerbaycan hükümeti ile halkının, Ermeni halkına, onun yarattığı değerlere ve anılarına karşı beslediği yaygın nefret ve aşağılayıcı yaklaşımın bir ispatı olduğuna dikkat çeken Ombudsman, “Onların bu faaliyet tarzı, bizim için bir yenilik değil. Artsakh bölgesinde yaşayan Ermeni halkın yaşamına, mülküne, tarihi değerlerine ve anılarına karşı Azerbaycan’ın işlediği vahşiliklere defalarca tanıklık ettik. Azerbaycan’ın bu suçlu davranışlarının hedefi besbellidir: işgal ettiği topraklarda Ermenilerin asırlarca devam eden varlığının tüm iz ve kanıtları yok etmek istiyorlar.

Azerbaycan’ın üstlediği uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye mecbur edilmesi gerektiğine dikkat çeken Artsakh Ombudsmanı, uluslararası kurum ve kuruluşların bu anlamda önemli sorumluluğu ve misyonu olduğunu da vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI