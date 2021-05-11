Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili BM Genel Sekreteriyle telefonla görüştü

Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres ile telefon görüşmesi sırasında Dağlık Karabağ meselesinin barışçıl çözüm sürecinin AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları çerçevesinde yeniden başlatılmasını önemsedi.

Bu bağlamda Ara Ayvazyan AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanların savaşın meydana getirdiği sonuçların aidiyetini belirleme konusunda önemli rolü olduğunu da ifade etti.

Azerbaycan’da tutulan Ermeni asker ve sivil esirlerinin acilen iade edilmesi gerektiğini vurgulayan Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Birleşmiş Milletler’in yapılarıyla Ermenistan arasındaki kerşılıklı verimli işbirliğini de önemsedi.

Ara Ayvazyan Dağlık Karabağ son savaşından dolayı bölgede ortaya çıkan hümaniter ve sosyal-ekonomik vaziyetin giderilmesine yönelik adımları da dile getirdi ve bu meselelerin Azerbaycan tarafından politize edilmesinin kabul edilmez olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI