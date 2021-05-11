Ermenistan Cumhurbaşkanı, erken seçimlerin 20 Haziran’da yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 20 Haziran’da erken seçim yapılmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Kararname şöyle diyor:

“Anayasanın 149. Maddesinin 3. fırkasına göre Ulusal Meclisin anayasanın 92 ve 93. maddelerine göre erken seçim kararı alıp kendini feshetmesi dikkate alınarak resmi olarak erken seçimi 20 Haziran olarak resmileştirdi.”

Ermenistan’da planlanan olağanüstü seçimler tek turda bitmeyebilir. Ulusal Meclis’teki parlamento brifingleri sırasında, “Benim Adımım” fraksiyonunun bir üyesi olan Hamazasp Danielyan, bu durumda olabileceği konusunda yorum yaptı.

“Erken parlamento seçimleri sonucunda siyasi güçlerden hiçbiri parlamentodaki sandalyelerin en az %54’ünü alamazsa ve 6 gün içinde üç güç arasında %54’üne sahip olacak bir koalisyon kurmak mümkün olmazsa, Ermenistan’da ikinci tur seçimler yapılacaktır.”

Geçtiğimiz hafta kabul edilen Seçim Yasasında yapılan değişikliklerle “Benim Adımım” da 20 Haziran seçimleri öncesinde koalisyonlarla ilgili yasal zorunluluğu değiştirmeye çalışırken, bu normun mevcut Seçim Yasasında öngörüldüğünü vurguladı.

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı yeni yasayı süresi içinde imzalamadığı için 20 Haziran seçimlerinde uygulanmayacaktır.

ERMENİ HABER AJANSI