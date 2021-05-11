BM: IŞİD, Ezidîler’e karşı soykırım suçu işledi

IŞİD tarafından işlenen suçların hesap verilebilirliğini desteklemek üzere teşkil edilen Birleşmiş Milletler Soruşturma Ekibi’nin (UNITAD) Başkanı Karim Ahmad Khan, Şengal’deki Ezidîlere yönelik saldırılar ile Haziran 2014’te Tikrit Hava Akademisi’nde silahsız öğrenciler ve askeri personelin toplu katledilmesine ilişkin iki ayrı dosyanın incelendiğini açıkladı.

‘KORKUNÇ SUÇLARA DAİR KANITLAR BULDUK’

Khan, “Bağımsız ve tarafsız soruşturmalara, uluslararası standartlara ve BM’nin uygulamalarına uygun olarak Ezidî’lere karşı işlenen suçların soykırım suçu teşkil ettiğine dair açık ve ikna edici kanıtlar bulduğumuzu açıklayabilirim. İnfazlar, kölelik, cinsel kölelik, çocuklara karşı işlenen korkunç suçlara dair kanıtlar bulduk” dedi.

‘KENDİ KURDUĞU HAPİSHANEDE MAHKUMLAR ÜZERİNDE BİYOLOJİK TEST’

Khan, benzer suçların Tikrit Havaalanı’nda da görüldüğünü aktararak, cinayetlere dair propaganda videolarının doğrudan ve alenen soykırıma teşvik suçunun bir kanıtı olduğunu söyledi. IŞİD’in tüm videolarda “Onları bulduğunuz yerde öldürün” dediğini ifade eden Khan, soruşturma sürecinde IŞİD’in kimyasal ve biyolojik silahlar üretme-dağıtma kapasitesinin de açığa çıktığına işaret etti.

Khan, IŞİD’in Musul Üniversitesi’ni işgalinden sonra kendi saflarındaki bilim insanları ve tıp uzmanlarının su arıtma tesislerindeki kloru silah haline getirip, mahkumlar üzerinde biyolojik testler yaptığını açıkladı.

‘IŞİD’E FİNANSAL DESTEK SAĞLAYAN KİŞİ VE ŞİRKETLER BELİRLENDİ’

Irak’taki BM ekiplerinin tanıklıklar, toplu mezarlardan alınan adli kanıtlar ve sabit disklerden çıkan dijital veriler dahil olmak üzere pek çok delilin toplandığına dikkati çeken Khan, soruşturma müfettişlerinin aynı zamanda IŞİD’e finansal hizmet sağlayan kişi ve şirketleri de belirlediğini duyurdu.

Khan, IŞİD’in suçlarını basitçe belgelemenin yeterli olmadığını ve BM ekibinin IŞİD üyelerinin yargılanmasına olanak sağlayacak mevzuata yönelik gelişmeleri desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

BM ekibinin, Kojo köyündeki dokuz toplu mezar alanında bulunan 100’den fazla Ezidî’nin kalıntılarının iadesini de istediği açıkladı. (MA)

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