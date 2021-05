BM: IŞİD adına Irak’ta Ezidilere karşı soykırım suçu işleyen bin 444 kişi tespit edildi

Birleşmiş Milletler (BM), IŞİD’in Irak’ta Ezidilere karşı işlediği suçların “soykırım” teşkil ettiğini açıkladı.

Irak’ta IŞİD’in işlediği suçları soruşturan BM heyeti başkanı Karim Khan, BM Güvenlik Konseyine 6. raporunu sundu.

Tanıklıklar, toplu mezarlardan alınan adli kanıtlar ve IŞİD’e ait hard disklerden edinilen dijital verilerle “dağ” kadar kanıt topladıklarını belirten Khan, soruşturma heyetinin IŞİD’in Irak’ın Sincar bölgesinde Ezidilere karşı “soykırım” işlediğine dair “net” ve “tatmin edici” kanıtlara ulaşıldığını söyledi.

Khan, ” IŞİD’in Ezidileri fiziksel ve biyolojik yok etme niyeti ültimatomunda bariz ortada. Ezidi toplumunun tüm üyelerine acımazsızca uygulanıyor, ya din değiştirecekler ya da ölecekler.” dedi.

“Soykırım suçu işleyen bin 444 IŞİD mensubu tespit edildi”

Binlerce Ezidinin IŞİD’in bu ültimatomunun ardından toplu infaz edildiğini ve kaçmaya çalışırken vurulduğunu belirten Khan, binlerce kişinin köle olarak kullanıldığını ve kadınların toplu tecavüze ve dayanılmaz cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti.

Based on our independent criminal investigations, @UNITAD_Iraq has established clear & convincing evidence that genocide was committed by ISIL against the Yazidis as a religious group.

— @KarimKhanQC at Security Council. https://t.co/baWqtBeey4

— United Nations (@UN) May 11, 2021