Papa Françesko, Vatikan Bazilikası’nda Tespih Duası Maratonunu Açtı

Papa Françesko salgının sona ermesi için Cumartesi günü imanlıları Aziz Petrus Bazilikası’ndan Kutsal Tespih Duasına çağırarak Dua Maratonunun açılışını yaptı.

Papa Françesko, 8 Mayıs Cumartesi yaptığı Meryem Ana’ya Tespih Duası’nda inananları, Covid-19 küresel salgının sona ermesi için tespih duası yaparak, “Dua Maratonu”na katılmaya çağırdı.

Bu girişimin duyurulduğu basın bülteninde Yeni Müjdelemeyi Teşvik için Papalık Konseyi, “Papa Hazretlerinin yürekten gelen dileğine yanıt olarak Mayıs ayı, bir yıldan uzun bir süredir dünyayı etkisi altına alan küresel salgının son bulması ve gerek iş yaşamı gerekse toplumsal faaliyetlerin tekrar eski haline dönebilmesi için bir dua ‘maratonu’na ithaf edilecektir” açıklamasını yaptı.

Yaralanmış Bir Dünya İçin

Papa Françesko, 8 Mayıs Cumartesi akşamı Vatikan Bazilikasına vardığında ellerinde mumlarıyla bir grup insan tarafından karşılandı. Etrafındaki gençlerle birlikte Papa, Madonna del Soccorso (Yardım Eden Meryem)’in eski bir resminin olduğu Gregoryen Şapeli’ne ilerledi. Aslı Aziz Petrus Bazilikasında bulunan ve 16. Yüzyılda yapılan bu kopya, 2013 yılında, Papa Françesko’nun Papa olduğu ilk yılda restore edilmişti.

Papa böyle bir etkinliği, “bu küresel salgınla yaralanan tüm dünya” için olmasını amaçlıyor. Papa, “Meryem Ana’ya adanmış olan bu ayın başlangıcında, tüm dünyaya yayılış ibadethanelerde inananlar ve tüm iyi niyetki insanlarla duada birleşerek bu küresel salgın döneminde şiddetle denenmekte olan tüm insan soyunu Kutsal Annemizin ellerine emanet ediyoruz.

Bu ayın her gününde ‘virüsün etkilediği ve küresel salgının sonuçları yüzünden acı çeken herkesi Merhametli Anne Kutsal Bakire Meryem Ana’ya emanet edeceğiz’ dedi.

Papa Françesko’nun giriş duasından sonra Tespih Duası Roma’dan ve Laio bölgesinden gelen aileler ve çeşitli Yeni Müjdeleme Hareketlerinin genç temsilcileri tarafından yapıldı. Tespih Duası ve Loretto Meryem Anasına yakarıdan sonra Papa Françesko, küresel salgında sevdiklerini kaybedenler, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanları; hastalara refakat edenler, rahipler ve sosyal çalışanlar; bilim insanları ve dünya liderleri de dahil olmak üzere küresel salgının etkilediği kişiler için özel bir dua etti.

Duasında, “Herkesten çok seven Anne, hepimizi birleştiren bağın farkına vararak tek bir büyük aileye mensup olduğumuzu anlamayı sağla, böylece kardeşlik ve dayanışma ruhu ile yoksulluk ve sefaletin farklı durumlarını yaşayanlara yardım edebilelim. İmanda ısrarlı, hizmette sebatkar ve duada ısrarlı olmamız için bizi yüreklendir” dedi.

Ayinin sonunda Dua maratonunda yer alacak oklan Meryem Ana’ya mahsus otuz bir ibadet yerine gönderilecek özel Tespihleri takdis etti.

Bitmeyen Yakarma

Papalık Yeni Müjdelemeyi Teşvik Konseyi, “dünyada Meryem Ana’ya ithaf edilmiş her kilise bölgede kullanılan yerel dilde ve o bölgeye özgü şekilde, küresel salgın boyunca askıya alınmış olan sosyal yaşamın, çalışma hayatının ve pek çok faaliyetin eski haline gelebilmesi için dua etmeye çağrıldı. Bu ortak duayla Kutsal Bakire Meryem Ana’nın şefaati için yalvararak Peder’e tüm Kiliseden sürekli yükselen dünyanın meridyenleri arasına dağılmış bitmeyen bir yakarma doğması amaçlanmaktadır” açıklamasında bulundu. Mayıs Ayı boyunca her gün Meryem Ana’ya ithaf edilmiş farklı bir kiliseden yapılacak olan Tespih Duası Vatican Media tarafından, Roma saatine göre 18.00’de yayınlanacak. Günlük dua yayınını, Vatican News sitesinden, Facebook ve YouTube kanallarından izlenebilir. (Katolikkilisesi.org)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-vatikan-bazilikasinda-tespih-duasi-maratonunu-acti/