Mkhitaryan hem gol attı hem gol pası verdi։ Roma 5:0 kazandı

Ermenistan Futboll Milli Takımı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan Roma’nın son maçında başarılı bir oyun oynadı.

İtalya Serie A Ligi’nin 35’inci turunda Roma kendi sahasında Krotone’yi kabul etti.

Maçın ilk yarısı golsuz sonuçlandı. Bunun yerinde ikinci yarıda Roma tam 5 gol attı ve emin bir zafer kazandı.

Ermeni futbol yıldızı Mkhitaryan hem iki gol pası verdi, hem de maçın 78’inci dakikasında bir gole imza attı.

Bu zaferden sonra Roma Serie A Ligi sıralamasında ilerledi ve şimdi yedinci sırasında yer alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI