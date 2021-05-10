İngiltere’den sözde Ermeni soykırımı açıklaması

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak “soykırım” ifadesini kullanmasının ardından İngiltere’den bir açıklama geldi.

Geçen ay ABD-Türkiye ilişkilerini geren “soykırım” geriliminin ardından İngiltere’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak “soykırım” ifadesini kullanması ile ilgili İngiltere’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı Simon Coveney, İngiltere parlamentosunda konuştu.

Bu konuda vekillerden gelen soruya yanıt veren Coveney, “Soykırım olup olmadığı konusunda uluslararası bir fikir birliği yok. Hükümetimiz bu konuda bir pozisyon almadı ve biz bu konuda görüş verebilecek bir konumda olmadığımıza inanıyoruz. Ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler 1915 olayları ile ilgili bir karar almış durumda değil” dedi.

İRLANDA DA TANIMIYOR

Coveney, herhangi bir karar alınması durumunda bunun bazı yasal sonuçları olacağını da söylerken, “Hükümet 1915 yılında yaşanan olaylarda çok sayıda Ermeni’nin öldürülmesini bir trajedi olarak tanımlıyor” dedi.

Öte yandan İngiliz The Times’a konuşan bir Dış İlişkiler yetkilisi de, “İrlanda da sadece uygun uluslararası bir mahkemenin oluşturularak karar alınması durumunda soykırımı tanıyacaktır ya da bir uluslararası fikir birliği oluşunca” dedi.

https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/ingiltereden-sozde-ermeni-soykirimi-aciklamasi-6423174/